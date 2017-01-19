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Sosa defteri kapanmadı !

SOSA DEFTERİ KAPANMADI !

Yönetim, iki günlük Milano ziyaretinden olumlu döndü.

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Sosa’nın, ‘Evet’ demesi halinde bu dönem olmasa bile gelecek sezon için görüşmeler devam edecek
Fenerbahçe yönetimi; Ali Yıldırım, Ozan Balaban, Önder Fırat ve takım menajeri Hasan Çetinkaya ile yaptığı iki günlük Milano çıkarmasında Jose Sosa'yı kiralamak için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Milan'ın CEO'su Galiani'nin yaptığı, "Hocamızla konuştuk, Sosa'yı bırakmayacağız" açıklaması sonrası, transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, transferin henüz olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanmadığını, görüşme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Sabah

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