Sosa defteri kapanmadı !

Sosa’nın, ‘Evet’ demesi halinde bu dönem olmasa bile gelecek sezon için görüşmeler devam edecek

Fenerbahçe yönetimi; Ali Yıldırım, Ozan Balaban, Önder Fırat ve takım menajeri Hasan Çetinkaya ile yaptığı iki günlük Milano çıkarmasında Jose Sosa'yı kiralamak için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Milan'ın CEO'su Galiani'nin yaptığı, "Hocamızla konuştuk, Sosa'yı bırakmayacağız" açıklaması sonrası, transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, transferin henüz olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanmadığını, görüşme sürecinin devam ettiğini belirtti.



Sabah