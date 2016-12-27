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Song’u köpeği kurtarmış !

SONG’U KÖPEĞİ KURTARMIŞ !

Galatasaraylı futbolcu Rigobert Song, yaşamasını köpeğine borçlu olduğunu söyledi.

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Fransa’nın L’Equipe gazetesine konuşan Galatasaray’ın eski yıldızı Rigobert Song, “Yere düştüğüm zaman çılgınlar gibi havlamış. Dinmeyen havlamadan şüphelenen apartman görevlisi, kapıyı açıp içeri girince durumu görmüş ve ilkyardımı aramış” dedi. Kamerun’un Yaounde kentindeki dairesinde fenalaşan Song, ikinci şansının da sırtüstü değil, yan düşmesi olduğunu söyledi. Sağlıklı günlerine dönme yolunda gelişmeler kaydeden Kamerun’un efsane futbolcusu, “Sırtüstü düşseydim dilimi yutabilirdim. O da sonum olurdu” diye konuştu.

Song, hatırladığı tek şeyin kafasındaki anormal bir baskı olduğunu ve başının patlayacak sandığını ifade etti.

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