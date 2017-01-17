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Son 4 yılın en kötü Fenerbahçe performansı

SON 4 YILIN EN KÖTÜ FENERBAHÇE PERFORMANSI

10 numara eksikliği Fenerbahçe’nin istatistiklerine de yansıdı.

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Kanarya, 17. haftalar baz alındığında son 4 sezonun en az puan topladığı dönemi yaşıyor. Gol pozisyonu, şut ve orta değerlerinde de son yılların en kötüsü..

Advocaat yönetimindeki F.Bahçe 17 haftalık bölümü 32 puanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, bu puanla son dört sezonun en az puan toplanan 17. haftasını geride bıraktı. Rakip filelere 36 gol bırakan Fenerbahçe, bu alanda sıkıntı yaşamıyor ama girilen gol pozisyonu, şut, isabetli şut, orta ve isabetli orta değerleri ile son 4 yılın en kötüsü olmayı sürdürüyor. Advocaat, F.Bahçe'ye savunma futbolu oynattığı için eleştirilen Vitor Pereira'nın 8 puan gerisinde kaldı. O döneme göre 53 şut, 13 isabetli şut daha az attı. Ekibin geçtiğimiz yıla göre orta değeri yüzde 27, isabetli orta değeri de yüzde 38 düştü.

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HEM HÜCUMDA HEM DE SAVUNMADA GERİDELER

Hücum performansı değerlerinde Vitor Pereira'nın gerisinde kalan Fenerbahçe, savunmada da Portekizli hocanın dönemini mumla arıyor. Sarılacivertliler, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde rakiplerine 37 karşı karşıya pozisyon vermesine rağmen, bu sezon yüzde 51 artışla 56 pozisyon verdi. Takımın yediği gol sayısı da 13'ten 14'e çıktı. Volkan Demirel'in başarılı karnesi de takımın verdiği gol pozisyonlarını ağlarında görme yüzdesi nedeniyle yüzde 35'ten 25'e düştü.

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Sabah
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