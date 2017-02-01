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Şok kampanya ! Payet'nin formasını getirene...

ŞOK KAMPANYA ! PAYET'NİN FORMASINI GETİRENE...

West Ham United’da büyük bir sorun haline gelen Dimitri Payet, önceki gün Marsilya’ya imza atmıştı.

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West Ham kulübü, olaylı şekilde Marsilya'ya transfer Payet ile ilgili ilginç kampanya başlattı. 25 pound artı Payet’in formasını getirene, yeni forma verileceğini belirtti. Birçok West Ham’lının da bu haber üzerine kulüp mağazalarına koştuğu bildirildi.

"Gitmek için her şeyi yaptı"
 
Kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve bunun üzerine kadro dışı bırakılan Payet, imzayı attıktan sonra, “Marsilya’ya döndüğüm için çok mutluyum. West Ham’da kendimi iyi hissetmiyordum ve eve dönmeye ihtiyacım vardı” dedi.
 
Aldığı 160 bin Euro’luk haftalık ücretinde 40 bin Euro’luk indirime giden Payet için eski kulübünün başkanı ve oğlu, sert açıklamalar yaptı. Başkan David Sullivan, “Payet’in kalması için her şeyi yaptık. Ancak o, gitmek için her şeyi yaptı. Son 8 hafta boyunca takım arkadaşları dahil kimseyle konuşmadı. Yemeğini bile odasının bir köşesinde herkesten gizli yedi” diye konuştu.
 
Formaları iade ediliyor 
 
Sullivan’ın oğlu Jack Sullivan da, taraftarların da oldukça öfkeli olduğu 29 yaşındaki Fransız futbolcu için “Adeta bir yılan gibi kaçtı” dedi. Bu arada kulüp, 25 Pound artı Payet’in formasını getirene, yeni forma verileceğini belirtti. Birçok West Ham’lının da bu haber üzerine kulüp mağazalarına koştuğu bildirildi.
 
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