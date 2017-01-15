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Söderlund'dan Beşiktaş'a mesaj

SÖDERLUND'DAN BEŞİKTAŞ'A MESAJ

Beşiktaş'ın son golcü adayı Alexander Söderlund, Kartal olmaya can atıyor.

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Golcü transferinde birçok ismi gündemine alan Beşiktaş, son olarak rotayı Fransa'ya çevirmişti. Norveçli Alexander Söderlund için yarım sezon satın alma opsiyonlu kiralık önerisiyle kapıyı çalan siyah-beyazlılar, Saint-Etienne kulübünden olumsuz yanıt aldı. Sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Rosenborg'dan geldiği Fransız ekibinde yeterince süre alamadığından çok mutsuz olan 1.87'lik Viking ise “Beşiktaş'a seve seve gelirim. Beni alın” mesajını iletti. 

1 MİLYON EURO FARK 

Sezonun ilk yarısı sadece 8 resmi maça ilk 11'de çıkıp 4 gol atan Söderlund, büyük hayal kırıklığı yaşadığı Fransa'dan devre arasında ayrılmaya kesin kararlı. Yönetim, Şenol Güneş'in pivot santrfor talebine tam uyan 29 yaşındaki futbolcunun bu istekli tavrı karşısında şartları zorlama kararı aldı. Saint-Etienne, Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunun tapusuna 2.5 milyon Euro değer biçti. Beşiktaş ise pazarlık masasında 1.5 milyon Euro'luk teklifini sunup beklemeye geçti.

AMK Gazetesi
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