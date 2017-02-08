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Sobol'dan flaş itiraf !

SOBOL'DAN FLAŞ İTİRAF !

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Eduard Sobol'dan Beşiktaş itirafı geldi.

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Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen 21 yaşındaki sol bek, kulüpler anlaşamayınca transfer olamamış ve takımında kalmıştı. Bonservisi Ukrayna'nın Shakthar Donetsk takımında bulunan ve kiralık olarak Zorya Luhansk'ta mücadele eden Sobol, Ukrayna basınına verdiği röportajda Beşiktaş ile olan transfer görüşmeleri hakkında da konuştu.
 
''EMRE MOR HARİKA BİR OYUNCU''
 
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna formasıyla Türkiye ve İzlanda'ya karşı da forma giyen Sobol, Türkiye'ye karşı daha çok zorlandığını itiraf etti. Sobol, ''İzlanda, uzun topları tercih ediyor ama Türkler öyle değil. Topu kontrol etmeye ve baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna karşı mücadele etmek kesinlikle daha zor. Ben, o maçta Emre Mor'u savunuyordum. Çok iyi bir futbolcu. Hızlı oyunculara karşı oynamak her zaman zordur, dribling yeteneği harika. Ama sonunda onu yavaşlatabilmeyi başarabilmiştik.'' sözlerini kullandı.
 
''BEŞİKTAŞ'A GİDEMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜN DEĞİLİM''
 
Beşiktaş'a transfer olacağı söylentileri hakkında da konuşan 21 yaşındaki başarılı sol bek, Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesine üzülmediğini belirtti. 'Beşiktaş'a transferin gerçekleşmediği için üzgün müsün?' sorusuna Sobol, ''Hiç üzgün değilim. Konuşmalar oldu ama bunlar geçmişte kaldı. Bunların hepsini geride bıraktım. Şu an kulübüm ile başarılara ulaşmak istiyorum.'' cevabını verdi.

(Sporx)

Milliyet
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