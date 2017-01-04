Sneijder'e Çin'den 2 teklif var !

Galatasaraylı Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, Çin'den iki takımın Hollandalı futbolcuyu istediğini açıkladı.

FCINTER1908 sitesine konuşan Albers, "Çin'den iki takımın Sneijder'ı istediği doğru ama Sneijder'ın Galatasaray ile sözleşmesi devam ediyor ve takıma henüz resmi bir teklif gelmedi. İki kulüp, sadece ilgilendiklerini açıkladılar ama şu noktada bana herhangi bir teklif gelmedi" şeklinde konuştu.

Guido Albers, Sneijder'ın serbest kalma opsiyonu hakkında da konuştu. Hollandalı menajer, "Ocak ayında Wesley takımdan ayrılacak mı bilmiyorum, ne olacağını göreceğiz. Herhangi bir kulüp Wesley Sneijder'ı 7.5 milyon Euro bonsevis ücreti karşılığında alabilir. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 7.5 milyon Euro" dedi.

ANNESİ: "OĞLUM ORADAN AYRIL"

Öte yandan Hollanda'nın RTL televizyonuna konuşan Wesley Sneijder'ın annesi Sylvia Sneijder, yılbaşı günü yaşanan terör saldırısı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. "Wesley ve Yolanthe şans eseri tatildelerdi. Ya yılbaşını kutlamak için orada olsalardı?" diyen Sylvia Sneijder, Wesley ve Yolanthe'nin artık başka planlar yapması gerektiklerini söyledi.

Hollandalı yıldızın annesi, "Umarım her gün böyle olaylar olmaz. Wesley işine odaklanmalı, futbol oynamalı. Umuyorum ve dua ediyorum ki oradan ayrılırlar" dedi.

Sneijder'ın Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.