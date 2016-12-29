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Sneijder'den Türk basını sitemi

SNEİJDER'DEN TÜRK BASINI SİTEMİ

Sneijder, Galatasaray eleştirilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin övülmesine tepki gösterdi ve “Asıl rakibimiz Başakşehir” dedi.

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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Türk medyasını eleştirdi.

Fox Sports'tan Kees Jansma'ya konuşan yıldız futbolcu, "Beşiktaş süper takım, F.Bahçe harika takım... G.Saray çok kötü. Türk basını hiç objektif bakamıyor. Her gazeteci bir takım tutuyor ve yorumlarında o takımın taraftarı gibi bilgilendirme yapıyor. Ama bir de gerçekler var. Beşiktaş'tan 2 puan gerideyiz, Fenerbahçe'den 2 puan öndeyiz. İki takımda bizim sahamıza gelecek. Asıl rakibimiz ikisi değil; bence Başakşehir. Hepimizi şaşırtıyorlar" dedi. Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu sözlerine ekleyen Wesley Sneijder, "Devam etmemi isterlerse 2 sene daha oynarım. Sonrasında Türkiye'de kalır mıyım bilmiyorum. Ama gelecek hayallerim arasında teknik direktörlük yapmak var" ifadesini kullandı.

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