ANA SAYFA
Sneijder'den terör açıklaması

SNEİJDER'DEN TERÖR AÇIKLAMASI

Wesley Sneijder, bir televizyon programınada Türkiye’deki hayatı ve futboldaki gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, terörden korkmadığını, İstanbul'da her şeyin harika olduğunu söyledi.

Wesley Sneijder, ülkesinde yayınlanan günlük yaşam içerikli, Shownieuws isimli televizyon programına katıldı, Türkiye’deki hayatı ve futboldaki gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.

İşte Sneijder'in sözleri:

HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR

“Futbol oynamaya sonuna kadar devam edeceğim. Formasını giydiğim takıma bir değer kattığım ve başarılarında pay sahibi olmaya devam ettiğim müddetçe aktif futbol hayatımı sürdürmek istiyorum. İstanbul’daki hayatımız şu ana kadar çok iyi gitti. Şu günlerde hava biraz soğudu. Onun dışında bir sıkıntımız yok.”

TERÖRDEN KORKMUYORUM

Terör olayları ve siyasi ortam gibi son dönemdeki olumsuzlukları da yorumlayan Sneijder “Ülkede son dönemde gerçekleşen olaylara karşın hayatımız harika diyebilirim. Eğer korku içinde yaşarsanız o zaman her şeyi kendiniz için daha zor bir hale getirirsiniz. Biz pozitifiz” diye konuştu.

250
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe tarih yazıyor !Agüero'ya marijuana şokuOğuzhan Özyakup için 35 milyon Euro
Fenerbahçe taraftarı Arena’ya gidiyor !Sigthorsson G.Saray'a nefes aldırdıArda Turan rekor kırabilir
Fenerbahçe tüm zamanların rekorunu kırdıSneijder'den terör açıklamasıŞenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS