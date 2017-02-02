Sneijder'den terör açıklaması

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, terörden korkmadığını, İstanbul'da her şeyin harika olduğunu söyledi.

Wesley Sneijder, ülkesinde yayınlanan günlük yaşam içerikli, Shownieuws isimli televizyon programına katıldı, Türkiye’deki hayatı ve futboldaki gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.

İşte Sneijder'in sözleri:

HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR

“Futbol oynamaya sonuna kadar devam edeceğim. Formasını giydiğim takıma bir değer kattığım ve başarılarında pay sahibi olmaya devam ettiğim müddetçe aktif futbol hayatımı sürdürmek istiyorum. İstanbul’daki hayatımız şu ana kadar çok iyi gitti. Şu günlerde hava biraz soğudu. Onun dışında bir sıkıntımız yok.”

TERÖRDEN KORKMUYORUM

Terör olayları ve siyasi ortam gibi son dönemdeki olumsuzlukları da yorumlayan Sneijder “Ülkede son dönemde gerçekleşen olaylara karşın hayatımız harika diyebilirim. Eğer korku içinde yaşarsanız o zaman her şeyi kendiniz için daha zor bir hale getirirsiniz. Biz pozitifiz” diye konuştu.