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Sneijder'den bomba sözler !

SNEİJDER'DEN BOMBA SÖZLER !

Galatasayay'ın Hollandalı golcüsü Sneijder, olay açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’ın 6-0 kazandığı Akhisar Belediyespor karşılaşmasında gol atamayan ama yaptığı 3 asistle karşılaşmaya damga vuran Wesley Sneijder, ligde 11. asistine imzasını koydu. Kupa ve Süper Kupa’da da 1’er gol pası veren 32 yaşındaki Hollandalı yıldız futbolcu, böylece şans bulduğu 20 maçta 13 kez takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
 
Kariyerinde bu sezon asist anlamında en iyi dönemlerinden birini geçiren ve 2003-2004 sezonunda Ajax formasıyla ligde bir sezonda 11 asiste ulaşan yıldız futbolcu, Inter’de 2009-10 sezonunda da lig, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası’nda toplam 15 gol pası vermişti.
 
Sneijder, Akhisar Belediyespor maçından sonra, “Kaç tane asistin olduğunu saydın mı?” sorusuna, “Bilmiyorum. Ben saymadım ama bunlar normal” yanıtını verdi. 
Oldukça keyifli görünen tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının da rolüne dikkat çekerek, “Tek başına pas vermek bir şey ifade etmiyor. Onu değerlendirecek birileri olmalı” diye konuştu.  

‘Karabük’te olsaydı’

Wesley Sneijder’in Akhisar Belediyespor maçındaki performansı herkesi mest etti. Hollandalı futbolcunun ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken yöneticiler, “Karabük’te cezası nedeniyle yoktu. O olsaydı kazanırdık. Sneijder bizim için çok önemli bir futbolcu. Böyle oynamaya devam ederse bu yarışta en büyük kozumuz Sneijder’dir” yorumunda bulundular.

Milliyet
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