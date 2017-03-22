Sneijder'den ayrılık açıklaması !

Galatasaray'ın Hollandalı 10 numarası Wesley Sneijder, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizin kendi durumunu etkilemeyeceğini ifade etti. Bu tür gerilimlerin bir haftada yerini pozitif havaya da bırakabileceğini vurgulayan tecrübeli oyuncu; "Galatasaray'da mutluyum, ayrılmayacağım" dedi.

Yaşananların kendisini etkilemediğini söyleyen yıldız futbolcu, "Bu durum benim yeni bir kulüp aramama neden olmadı. Kendimi siyasetten uzak tutuyorum. Böyle bir şey beni takımımdan asla ayıramayacak" dedi.

İstanbul'da yaşadığı için mutlu olduğunu söyleyen Sneijder, "Orada yaşadığım için mutluyum. Ben sadece futboluma daha fazla konsantre olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan 32 yaşındaki Sneijder, 2 kez fileleri havalandırıp, 11 asist yaptı.