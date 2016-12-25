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Sneijder ve Podolski gidiyor

SNEİJDER VE PODOLSKİ GİDİYOR

Sneijder ve Podolski’yi elden çıkarmak isteyen Galatasaray, kapıda bekleyen Çin ekiplerine yeşil ışık yaktı.

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Galatasaray’da gençleştirme ve kemer sıkma politikası aynı anda devreye sokulacak. Senelik 5 milyon Euro kazanan Sneijder ile yıllık maliyeti 4 milyonu bulan Lukas Podolski'nin devre arasında satışı için onay çıktı. Yaşı ilerleyen iki futbolcu için kapıda bekleyen Çin ekiplerinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefleyen yönetim, Sneijder ve Podolski'nin menajerlerine başka takımlarla görüşmeleri için izin verdi.

Serbet kalma bedeli 7.5 milyon Euro olan Sneijder'ın yanı sıra, Podolski'den de bu rakama yakın bir gelir hedefleniyor. Böylece bonservisler ve futbolcularınmaaşları toplandığı zaman bütçede 24 milyon Euro'luk bir rahatlama oluşacak. Buradan elde edilecek parayla birlikte takıma en fazla 24 yaşında olmak şartıyla 10 numara ya da dünyaca ünlü bir golcü alınacak. Sağ bek transferi de olmazsa olmazlardan.

Riekerink çift forvete dönebilir

Wesley Sneijder’i oynatabilmek için çift forvete geçemeyen Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, vatandaşının ayrılması durumunda durumunda 4-4-2 taktiğine dönüş yapabilir. Geçmişte de bu taktik ile başarılı olan sarı kırmızılılar Hollandalı çalıştırıcının isteğine göre forvet ya da genç bir 10 numara transferi gerçekleştirecek.

Özbek talimatı verdi

Sneijder ve Lukas Podolski'nin gözden çıkarılmasıyla birlikte Başkan Dursun Özbek de yöneticiarkadaşlarına ‘transfer' talimatı verdi. Scout ekibinin sıkı çalışması tüm hızıyla devamederken, sarı-kırmızılılar geleceğe yönelik bazı isimleri takıma kazandıracak.

AMK Gazetesi
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