ANA SAYFA
Sneijder parayı değil, Galatasaray'ı seçti

SNEİJDER PARAYI DEĞİL, GALATASARAY'I SEÇTİ

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e Çin'den 3 yıllık 25 milyon euro teklif edildiği ortaya çıktı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, “Galatasaray benim için artık özel bir kulüp. Türkiye’de ve İstanbul’da yaşamaktan da çok mutluyum. Bunu bozmaya hiç niyetim yok” diyerek öneriyi elinin tersiyle ittiği belirtildi.

Aytemiz Alanya maçında 3 asist ve bir golle yıldızlaşan Wesley Sneijder’in, kısa süre önce Çin’den astronomik bir teklif aldığı ancak bunu elinin tersiyle ittiği ortaya çıktı.

Cim-Bom’un 32 yaşındaki Hollandalı yıldızına kısa bir süre önce 3 yıl karşılığında 25 milyon euroluk bir teklif yapıldığı belirtildi. Menajeri Guido Albers, teklifi Sneijder’e iletti. Şu anda yıllık 5 milyon euro alan oyuncu, öneriyi kabul etmezken, “Galatasaray benim için artık özel bir kulüp. Türkiye’de ve İstanbul’da yaşamaktan da çok mutluyum. Bunu bozmaya hiç niyetim yok” dediği ifade edildi.

Son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla, “Yıldızlar Karması” adı altındaki dayanışma maçına çıkan Sneijder, “Tek bir ulus görüntüsü göstermek çok önemli. Ben de burada kaldığım sürece hep bir Türk gibi hareket edeceğim” açıklaması ile Türkiye’yi ne kadar benimsediğini de göstermişti.

Galatasaraylı yöneticiler, önceki güne damga vuran Sneijder’in böyle oynamaya devam etmesi halinde işlerinin ikinci yarıda daha da kolaylaşacağını düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, maçtan sonra yaptıkları değerlendirmede, “Sneijder’de aidiyet duygusu üst düzeyde. O bu şekilde oynamaya devam ederse takım bambaşka oluyor. Bizim en büyük transferimiz Sneijder’dir” dediği belirtildi.

‘Dennis Bergkamp golü’

Aytemiz Alanyaspor karşısında adeta şov yaparak galibiyetin mimarı olan Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda’da dikkatleri üzerine topladı. Hollandalı futbolcunun özellikle attığı şık aşırtma vuruşu, De Telegraaf tarafından övgü aldı. Telegraaf, Hollanda efsanesi Dennis Bergkamp’ı anımsatarak, “Bergkamp golü... Sneijder, Bergkamp’tan rol çaldı, enfes bir gol” ifadelerini kullandı. Öte yandan Hollanda basını, De Jong ve Sneijder ikilisini öne çıkarıp, galibiyeti değerlendirdi.

Alanya maçı sonrasında yüzü gülen Sneijder, takım arkadaşlarıyla sevinç yumağı oldu.

Milliyet
88
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ümit Karan'dan flaş iddia ! Emre Belözoğlu...Sosa'nın menajeri açıkladı ! Fenerbahçe...Chedjou Beşiktaş'a gidebilir !
Fernandao'nun yeni adresi...''Bilal'in parasını Hamza versin''Emenike pahalı geldi !
Uganda'da futbolcular ve taraftarlar boğulduTolga Özkalfa yan hakem oldu !''Lens gibisini görmedim''
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS