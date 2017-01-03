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Sneijder: Hayatımıza devam etmeliyiz

SNEİJDER: HAYATIMIZA DEVAM ETMELİYİZ

Ailesinden, ‘Türkiye’den ayrıl’ baskısı gören Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, buna rağmen kalmayı seçti.

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Türkiye’yi sarsan üst üste yaşanan terör saldırıları sonrası gözler Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yıldızlara döndü. Özellikle yabancı futbolcular terör saldırılarını sert biçimde kınarken Türkiye'nin yanında yer aldı. Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder'dı… Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'ın ülkesindeki ailesinden, özellikle de annesi Sylvia Sneijder'dan ‘ülkene dön' baskısı gördüğü öğrenildi. Annesinin, yıldız oyuncuya, “Terör saldırıları nedeniyle çok endişeleniyoruz. Artık yanımıza gel, orası senin için güvenli değil” dediği bildirildi. 

Buna karşın Wesley Sneijder'ın cevabı ‘helal olsun' dedirtecek cinsten oldu. Terör olaylarının Avrupa'nın her şehrinde olduğunu hatırlatan ve kısa süre önce Berlin'deki saldırıyı örnek gösteren başarılı futbolcunun annesine, “İstanbul'da mutluyuz. Hayata devam etmek zorundayız, kendimizi kilitleyemeyiz. Benzer şeylerin Almanya'da, Fransa'da olmayacağının garantisi yok. Bu yüzden Galatasaray'da kalacağım” karşılığını verdiği ifade edildi.

AMK Gazetesi
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