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Sivasspor'un en ''hırçını'' Ahmet Cebe

SİVASSPOR'UN EN ''HIRÇINI'' AHMET CEBE

Sivasspor'da 16 haftada futbolcular 5 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

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Ahmet Cebe, geride kalan 16 haftalık periyotta 2 kırmızı ve 1 sarı kartla kırmızı-beyazlı ekibin en çok kart gören oyuncusu oldu. Sivasspor'da 16 haftada futbolcular 5 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

 TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünde Sivasspor'un en "hırçın" futbolcusu, Ahmet Cebe oldu.

Ligin ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolculardan 19'u kart gördü. Sivassporlu futbolcular, sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 40 sarı kartla cezalandırıldı.

Kart gören 19 oyuncu arasında 11 maçta 851 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Ahmet Cebe, 2 kırmızı ve 1 sarı kartla en "hırçın" isim olarak ön plana çıktı. Joan Oumari, Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı birer kez kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte en fazla sarı kartı da 6 kezle orta saha oyuncusu Galip Güzel gördü. Bu oyuncunun ardından Yiğit İncedemir, Leandro ve John Boye dörder sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncular arasında yer aldı.

Kart gören oyuncular

Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 16 haftalık periyotta kart gören isimler şöyle:

Futbolcu Kırmızı Kart Sarı Kart 
Ahmet Cebe 2 1
Joan Oumari 1 3
Ziya Erdal 1 1
Kerim Avcı 1
Galip Güzel 6
Yiğit İncedemir 4
Leandro 4
John Boye 4
Beykan Şimşek 3
Hakan Arslan 2
Çağatay Çeken 2
Ergin Keleş 2
Erkan Kaş 2
Hasan Hatipoğlu 1
Adem Koçak 1
İbrahim Öztürk 1
Burhan Eşer 1
Tolgahan Acar 1
Musa Sinan Yılmazer 1 

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