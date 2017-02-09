Sivassporlu futbolculardan anlamlı ziyaret !

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile bazı futbolcular, geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Ömer Güney'in ailesini ziyaret etti.
Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, teknik direktör Mesut Bakkal, yardımcı antrenör Muharrem Canlı ile futbolcular Adem Koçak, Burhan Eşer, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ahmet Cebe, Emre Kılınç ve Ergin Keleş, 31 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesindeki operasyonda çatışma sonucu şehit düşen özel harekat polis memuru 24 yaşındaki Ömer Güney ailesini ziyaret etti.
Teknik direktör Mesut Bakkal burada şehit Güney'in babası Sami Güney ile bir süre sohbet etti. Ardından Kuran okunarak şehit Güney için dua edildi. Teknik direktör Bakkal, şehit babası Güney'e Allah'tan sabır dileyerek, "Çok zor bir durum. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz de futbolcularımızla birlikte acınızı paylaşmak istedik" dedi. Şehit babası Güney ise, "Zaman her şeyin ilacı. Ömer'imiz gitmesi gereken en güzel şekilde gitti. Biz de zor olsa da metanetimizi korumaya, ayakta durmaya çalıştık" dedi.
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Sivasspor teknik direktörü Mesut Bakkal ile bazı futbolcular, şehit düşen özel harekat polisi Ömer Güney'in ailesini ziyaret etti.
Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile bazı futbolcular, geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Ömer Güney'in ailesini ziyaret etti.
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