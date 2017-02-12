Sivasspor zirve takibini sürdürdü !

TFF 1. Lig'de Samsunspor ile Eskişehirspor 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Eskişehirspor Karadeniz ekibini 2-1 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Eskişehirspor'un gollerini 35. dakikada Bruno Mezenga ve 65. dakikada Chico Ofoedu kaydetti. Samsunspor'un tek golü ise 72. dakikada Halil İbrahim Pekşen'den geldi.

Bu sonucun ardından Eskişehirspor 25 puanla 3. sıraya yükselirken, Samsunspor 11 puanla 17. sıraya geriledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Samsunspor ise Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.