Sivasspor kupada istediğini aldı

SİVASSPOR KUPADA İSTEDİĞİNİ ALDI Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda TFF 1. Lig temsilcisi Sivasspor Yeni Amasyaspor ile karşılaştı. Futbol » Türkiye Kupası 28.12.2016 19:28

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda TFF 1. Lig temsilcisi Sivasspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor'u 3-1 yendi. MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada sağdan ceza alanına giren Çağatay'ın şutunda, yan direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, savunma uzaklaştırdı. 42. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ahmet Cebe, Ali ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Leandro, topu filelere göndererek, Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. 46. dakikada soldan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Muhammed Furkan Işık'ın son çizgiye inmeden yaptığı vuruşta, kaleci Rasim'e de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0 57. dakikada kaleci Tolgahan'ın degajında, defansın arkasına sarkan Leandro, kalesini terk eden Rasim'den kurtardığı meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 3-0 yaptı. 61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Beykan, Barış ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Tunahan'ın vuruşunda direkten oyun alanına dönen topu Yeni Amasyaspor savunması uzaklaştırdı. 90+1. dakikada Batınay'ın ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1 Karşılaşma, ev sahibi Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. 10