Sivasspor, Demir'e tosladı

SİVASSPOR, DEMİR'E TOSLADI TFF 1. Lig'de zirve adaylarından Sivasspor kendi sahasında Adana Demirspor'la golsüz berabere kaldı. Futbol » Tff 1. Lig 24.12.2016 15:25

Haberin fotoğraflarıTFF 1. Lig'de sezona 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan Sivasspor kendi sahasında Adana Demirspor'la yenişemedi: 0-0. Kırmızı-beyazlı ekipte 66. dakikada Kerim Avcı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla Sivasspor puanını 28'e Adana temsilcisi ise 18'e yükseltti.



Sivasspor-Adana Demirspor: 0-0



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Göksu Alhas, Sercan Kaya, Waldison, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Berkay Samancı, Pote

Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor) 74