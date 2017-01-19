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Sıra geldi Rodallega'ya !

SIRA GELDİ RODALLEGA'YA !

Rodallega için İzmir’e giden Usta, “Teklif gelmedi” diyen Akhisar yönetimiyle işi bitirdi. Transfer futbolcuya kaldı

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Hugo Rodallega transferini bitirmeye çalışan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, İzmir'deki çalışmalarını sürdürdü. Önceki gün ve dün oyuncunun kendisi ve menajeri ile bir görüşme yapan ve önemli bir mesafe kaydeden başkan Usta, Kasımpaşa maçına kadar transferin gerçekleşmesi için Akhisar Belediye yönetimine ve oyuncuya süre verdi.

Akhisar'ın dün yaptığı antrenmana katılan Rodallega'nın da Usta'dan teklifi düşünmek için az bir süre daha istediği öğrenildi. Bordo-mavili takımdan ayrılan Mustafa Yumlu da her konuda Ege temsilcisi ile anlaştı. İmzaların atılmamasının tek sebebi ise Rodallega'nın henüz anlaşamaması...

Sabah

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