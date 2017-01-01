Simon Kjaer'e sürpriz talip !

3'lü defansa geçtikten sonra üst üste 13. galibiyetini alan Chelsea'de menajer Antonio Conte, 3'lü defansın göbeğine en ideal isim olarak Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i belirledi.

DEVRE ARASI OLMAZSA SEZON BAŞI KESİN

En çok rağbet gören defans oyuncularından biri olarak bilinen Kjaer'in Chelsea başta olmak üzere birçok takipçisi bulunuyor. Milliyet'in haberine göre, Danimarkalı stoper konusunda Fenerbahçe'de devre arasında olmasa bile gelecek sezon başında transfer teklifi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-lacivertli kulübün geçmişte satışından ciddi paralar kazandığı futbolcular arasında olması beklenen Kjaer'e başta Chelsea olmak üzere birçok dev ilgi gösteriyor.

KJAER İDEAL

Chelsea ile 3'lü savunma sistemine geçtikten sonra üst üste 13. galibiyetini alan Antonio Conte'nin, 3'lü savunma sistemi için Kjaer'i ideal oyuncu olarak gördüğü aktarıldı. Danimarka Milli Takımı ile de aynı taktik anlayışta oynayan ve 3-4-3 sistemine yakın olan 26 yaşındaki stoperin bu nedenle İtalyan antrenörün listesinde olduğu öne sürülüyor.