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Simon Kjaer'den Şenol Güneş açıklaması !

SİMON KJAER'DEN ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI !

Simon Kjaer, Beşiktaş Teknik Direkörü Şenol Güneş ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu.

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Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunmacısı Simon Kjaer derbi sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yaşadığı gerginlik hakkında, "Benim amacım saygısızlık değildi. Şenol Güneş'le yaşadığımız şey maçın bir parçası. Maçtan sonra ona elimi uzattım ama karşılık vermedi" dedi.

Fenerbahçe Vodafone Arena'da oldukça gergin geçen maçta Beşiktaş'ı 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçeli Simon Kjaer, ilk yarı sonunda Beşiktaş Teknik Direkörü Şenol Güneş ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu.

Danimarkalı savunmacının açıklamaları şöyle;

"Van Persie ve takım stadın antipatisine sebep olmuş olabilir. Şenol Güneş onunla konuşurken Robin'in önüne geçtim.Sonrasında o bana Türkçe bir şeyler söyledi. Ne dediğini anlamadım. Benim amacım saygısızlık değildi. Şenol Güneş'le yaşadığımız şey maçın bir parçası. Maçtan sonra ona elimi uzattım ama karşılık vermedi. Tercihi buysa bir şey diyemem."

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