ANA SAYFA
Simon Kjaer patladı: 'Biz paramızı istiyoruz'

SİMON KJAER PATLADI: 'BİZ PARAMIZI İSTİYORUZ'

Simon Kjaer, Danimarka Futbol Federasyonu ile Futbolcular Sendikası arasındaki krizde, milli takım kaptanı olarak başrol üstleniyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının konuşulan isimlerinden Simon Kjaer, bir yandan da ülkesindeki bir hak mücadelesinin neferi durumunda bulunuyor. Derbideki olaylarda gergin anların içerisinde yer alan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Danimarka'da futbolcular ile federasyon arasında patlak veren krizde, başrolü oynayan isimler arasında yer alıyor.

Danimarka Futbol Federasyonu ile ülkedeki oyuncular sendikası arasında, futbolculara yapılması gereken ödemeler konusunda tartışma yaşanıyor. Sponsorluk gelirlerinden hak sahibi olan futbolcular için sendika, federasyonun ödemediği meblağları talep ediyor.
 
Kjaer: Paramızı istiyoruz

Sarı-lacivertlilerin deneyimli savunmacısı, milli takım kaptanı olarak olayların merkezinde yer alıyor. Milli takım futbolcuları olarak oyuncular sendikasının arkasında olduklarını belirten Simon Kjaer, "Oyuncular sendikası biz futbolcuları temsil ediyor. Sorunu çözülmesini istiyor ve bu nedenle federasyonla görüşüyoruz. Ancak bunu, sendikamız aracılığıyla yapıyoruz. Biz paramızı istiyoruz" dedi.
 
'Sanki finalleri istemiyorlar'

İçinde bulundukları durumun, 2018 Dünya Kupası elemelerinde D Grubu'nda mücadele eden Danimarka için riskine de dikkat çeken Kjaer, "Sanki federasyon içinde birileri, bizim Rusya'daki finallere gitmemizi istemiyormuş gibi davranıyor" ifadelerini kullanıyor.

Skorer

134
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Güneş, Tosic ve van Persie'nin savunmaları ortaya çıktıFlaş karar için ilk adım resmen atıldıOlcay Şahan'dan Jose Sosa'ya flaş çağrı
Simon Kjaer patladı: 'Biz paramızı istiyoruz'Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeFenerium'dan Robin van Persie tişörtü
''Advocaat'a küfür etmedim zaten ortada yoktu''Van Persie'ye suç duyurusuAlex de Souza'dan Galatasaray itirafı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS