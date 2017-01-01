Simon Kjaer: Advocaat bize istikrar getirdi

Kjaer, “Advocaat, sistemi değiştirdi ve bunu uygularken son derece kararlı ve ısrarcı oldu. Her maç ve her antrenmanda bizlere bu kararlılığını göstermeye devam ediyor. Kariyeri boyunca büyük takımlarda çalışmış. Kaliteli oyuncuları olan bir takımdan neler alabileceğini, neler isteyebileceğini bilen bir hoca. O, böyle istikrarlı bir hoca olduğu için biz de özellikle son

maçlarda istikrarımızı koruduk” dedi.