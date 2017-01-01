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Simon Kjaer: Advocaat bize istikrar getirdi

SİMON KJAER: ADVOCAAT BİZE İSTİKRAR GETİRDİ

Fenerbahçe'nin savunma bakanı Simon Kjaer, Dick Advocaat’a övgüler yağdırdı.

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Kjaer, “Advocaat, sistemi değiştirdi ve bunu uygularken son derece kararlı ve ısrarcı oldu. Her maç ve her antrenmanda bizlere bu kararlılığını göstermeye devam ediyor. Kariyeri boyunca büyük takımlarda çalışmış. Kaliteli oyuncuları olan bir takımdan neler alabileceğini, neler isteyebileceğini bilen bir hoca. O, böyle istikrarlı bir hoca olduğu için biz de özellikle son
maçlarda istikrarımızı koruduk” dedi.

HT Gazete
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