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Silvestre Varela Kayserispor’da

SİLVESTRE VARELA KAYSERİSPOR’DA

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra 7 yeni oyuncusuna lisans çıkartan Kayserispor, son hamlesi ile dikkatleri çekti.

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Sarı-kırmızılı takım Portekiz Milli Takımı'nın formasını da giyen Portolu Silvestre Varela'yı Kayseri'ye getirerek 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

İki kanatta da oynayabilen 31 yaşındaki oyuncuyla yapılan temaslar karşılığını buldu ve tecrübeli oyuncu menajeri ile birlikte Kayseri'ye gelerek 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Yarın oynanacak olan Akhisar Belediyespor maçında forma giymesi zor olan Silvestre Varela, ligin 19. haftasında Kayseri'de oynanacak Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alabilecek. Porto'nun yanı sıra İngiltere'de West Bromwich, İtalya'nın Parma, İspanya'da Recreativo Huelva gibi takımların formasını giyen Silvestre Varela, 27 kez Portekiz A Milli Takımı'nın formasını giydi.

Kayserispor, Silvestre Varela'nın yanı sıra ara transfer döneminde Raheem Lawal, Hakan Arslantaş, Rajko Rotman, Güray Vural, Doulao, Efe Halil Özarslan ve Erkan Kaş ile sözleşme imzalamıştı.

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