Sigthorsson ortada kaldı

Galatasaray’ın büyük umutlarla alıp hayal kırıklığı yaşadığı Kolbeinn Sigthorsson’a tüm kapılar kapandı. Fransız Nantes kulübünün bonservisini elinde bulundurduğu İzlandalı golcüyü sezon sonuna kadar düşünmediği vurgulandı.



Nantes kulübünün başka bir forvet arayışında olduğu ve 26 yaşındaki forvetin başka alternatifler aradığı belirtildi. Sigthorsson için Amerika’da MLS ligi için bir formül düşünüldüğü, bu durumun devreye sokulacağı ifade edildi.