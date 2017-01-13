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Sigthorsson kayıplara karıştı

SİGTHORSSON KAYIPLARA KARIŞTI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nantes'a dönmesi gereken İzlandalı futbolcuya ne Nantes Kulübü, ne de ülkesindekiler ulaşamıyor.

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Galatasaray ile yollarını ayıran Kolbeinn Sigthorsson, adeta kayıplara karıştı. Fransız ekibinin idarecilerinin 26 yaşındaki forveti aradıkları ancak oyuncunun telefonlara dahi çıkmadığı bildirildi.  

15 gündür ulaşmaya çalışıyorlar 
 
İzlandalı futbolcunun sarı-kırmızılılar ile olan anlaşmasını feshedip, tekrar kulübü Nantes'a bağlandığı tarih olan 29 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı. Galatasaray ile olan ayrılığının ardından sarı-yeşilli ekibe katılması beklenen futbolcunun, Fransa'ya ayak basmadığı belirtildi. 

'Sağlık kontrolüne beklendi, gelmedi' 
 
Yaşadığı sakatlık, son sağlık durumu ve gelecekteki durumunu belirlemek isteyen Nantes yetkililerinin elleri ve kollarının bağlı kaldığı vurgulandı. Kulüpten, ne kendisine ne de menajerine ulaşamadıkları bilgisi verildi. Ülkesinde olduğu tahmin edilen oyuncuya İzlandalı gazetecilerin de ulaşamadıkları dile getirildi.   

'Parayı bile sormuyor, bir şey yapamıyoruz'
 
Sigthorsson'un tavırlarına canı sıkıldığını belirten Nantes Başkanı Waldemar Kita, "Bu adam hep ne isterse onu yapıyor. Kendisine Nantes'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini ilettik. Kendisine karşı bir şey yapamıyoruz çünkü parasının yatıp yatmadığını bile umursamıyor" şeklinde konuştu. 

Milliyet
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