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Sigthorsson geri dönüyor

SİGTHORSSON GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray’ın sözleşmesini fesh ettiği Kolbeinn Sigthorsson, eski takımına geri dönüyor...

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Galatasaray’ın ilk yarı boyunca tek bir dakika bile forma giydiremeden sözleşmesini fesh ettiği Kolbeinn Sigthorsson, eski takımına geri dönüyor...
 
İzlandalı futbolcu, bonservisini elinde bulunduran Nantes’ta idmanlara devam edecek. Her ne kadar kulüp yönetimi, kontrat feshi süresince kendilerine haber verilmediği için tepkili olsa da, 25 yaşındaki futbolcuyu kolay kolay kaybetmekten yana değil.
 
Menaceri vasıtasıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiren Sigthorsson’un, psikolojik olarak yorgun hissettiği ve Fransa’da kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

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