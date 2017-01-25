SİDİKİ MAİGA ALCORON'A İMZA ATTI Galatasaray'ın Florya'da denediği ancak transfer etmekten vazgeçtiği Sidiki Maiga, Alcoron'a imza attı. Süper Lig 25.01.2017 15:21

Galatasaray'ın denemelere aldığı ancak maliyetinin yüksek olması nedeniyle gönderdiği Sidiki Maiga, İspanya 2. Lig ekibi Alcoron ile sözleşme imzaladı.



Gelecek vaad eden oyuncular arasında gösterilen 17 yaşındaki Malili futbolcu İspanya 2. Ligi'nde forma giyecek.



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