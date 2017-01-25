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Sidiki Maiga Alcoron'a imza attı

SİDİKİ MAİGA ALCORON'A İMZA ATTI

Galatasaray'ın Florya'da denediği ancak transfer etmekten vazgeçtiği Sidiki Maiga, Alcoron'a imza attı.

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Galatasaray'ın denemelere aldığı ancak maliyetinin yüksek olması nedeniyle gönderdiği Sidiki Maiga, İspanya 2. Lig ekibi Alcoron ile sözleşme imzaladı.
 
Gelecek vaad eden oyuncular arasında gösterilen 17 yaşındaki Malili futbolcu İspanya 2. Ligi'nde forma giyecek.

Cnntürk

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