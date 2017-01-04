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Shota'nın görevine son verildi

SHOTA'NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Maccabi Tel Aviv, Teknik Direktör Shota Arveladze'nin görevine son verildiğini açıkladı.

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İsrail Ligi takımlarından Maccabi Tel Aviv, Teknik Direktör Shota Arveladze'nin görevine son verdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Turkiye'de Trabzonspor, Kayserispor ve Kasımpaşa gibi ekipleri çalıştıran Gürcü hocanın takımı UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamazken, lig yarışında da Hapoel Beer Sheva'nın gerisinde kaldı.

Sportif Direktör Jordi Cruyff yaptığı açıklamada katkılarından dolayı teşekkür ettiği Shota ile karşılıklı anlaştıklarını vurguladı.

Milliyet
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