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Sheidaev'i Zilina'ya kiralandı !

SHEİDAEV'İ ZİLİNA'YA KİRALANDI !

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Ramil Sheidaev'ı Slovak ekibi MSK Zilina'ya kiraladı.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada, MSK Zilina'nin geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, Trabzonspor'a 3 milyon avro ödeyeceğine işaret edilerek, "Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır. Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10 bin Avro, kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Sabah
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