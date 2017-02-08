SHARAPOVA'YA ÖZEL DAVET ! Doping cezası 26 Nisan'da bitecek Rus tenisçi Maria Sharapova, Madrid Açık Turnuvası'na özel davetle katılacak. Tenis 08.02.2017 22:37

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası 26 Nisan'da sona erecek Sharapova, korta ayak basacağı Stuttgart Açık'tan sonra Madrid Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.



Kadın Tenisçiler Birliği'nden (WTA) yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs'ta başlayacak Madrid Açık Turnuvası'nın direktörü Manolo Santana, kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçinin özel davet talebini kabul ettiklerini belirtti.



Eski dünya 1 numarası Sharapova, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasını 2014'te kazanmıştı. HT Gazete 53