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Shakhtar Donetsk'in 'Kara' planı ortaya çıktı

SHAKHTAR DONETSK'İN 'KARA' PLANI ORTAYA ÇIKTI

Shakhtar Donetsk, Karavaev'i Fenerbahçe ile Avrupa sosyetesine tanıtıp, sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeline satmayı planlıyor.

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Shakhtar Donetsk'in Oleksandr Karavaev'i F.Bahçe'ye 6 aylığına kiralarken satış opsiyonunu Sarı-Lacivertli kulübe vermemesinin sebebi ortaya çıktı.

Ukrayna ekibi, Karavaev'in Zorya'da yeterince piştiğini düşündü ve Avrupa futbol piyasasına tanıtımı için de F.Bahçe'ye kiraladı. Shakhtar, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Türkiye'de göstereceği performansla elit kulüplerin dikkatini üzerine 
çekeceğini düşünüyor.
 
Karavaev, F.Bahçe'de forma giydiği dönemde fiyatım katlayacak, Shakhtar sezon sonu yüksek bonservis bedeliyle satacak.
 
Akşam

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