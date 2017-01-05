Shakhtar Donetsk'in 'Kara' planı ortaya çıktı

SHAKHTAR DONETSK'İN 'KARA' PLANI ORTAYA ÇIKTI Shakhtar Donetsk, Karavaev'i Fenerbahçe ile Avrupa sosyetesine tanıtıp, sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeline satmayı planlıyor. Süper Lig 05.01.2017 11:50

Shakhtar Donetsk'in Oleksandr Karavaev'i F.Bahçe'ye 6 aylığına kiralarken satış opsiyonunu Sarı-Lacivertli kulübe vermemesinin sebebi ortaya çıktı. Ukrayna ekibi, Karavaev'in Zorya'da yeterince piştiğini düşündü ve Avrupa futbol piyasasına tanıtımı için de F.Bahçe'ye kiraladı. Shakhtar, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Türkiye'de göstereceği performansla elit kulüplerin dikkatini üzerine

çekeceğini düşünüyor.



Karavaev, F.Bahçe'de forma giydiği dönemde fiyatım katlayacak, Shakhtar sezon sonu yüksek bonservis bedeliyle satacak.



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