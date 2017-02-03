Türkiye’de transfer sezonu bitti, Mehmet Ekici’nin adı bu kez Çin kulüpleriyle anılmaya başladı. Ancak yıldız oyuncu, “Benim kararım belli. Sezon sonunda Fenerbahçe’deyim” dedi.

Ara transfer döneminin 1 numaralı gündemi Trabzonsporlu Mehmet Ekici olmuştu. Yıldız futbolcu önce Bordo-Mavililer’in yönlendirmesiyle Fenerbahçe ile görüştü ve anlaştı. Ancak Trabzonspor karar değiştirip bu kez Beşiktaş’a gitmesini istedi. Ekici, “Ben Fenerbahçe’ye söz verdim” diyerek bunu geri çevirince kadro dışı bırakıldı. Türkiye’de ara transfer dönemi sona erdi. Ancak başarılı oyuncuyla ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ekici’nin bu kez de Çin’den bir kulübe imza atacağı öne sürüldü.



‘İddialardan sıkıldım’



Mehmet Ekici artık hakkındaki iddialardan bıktığını söyleyerek, “Türkiye’de transfer dönemi açıkken hakkımda birçok yalan haber ortaya atıldı. Bunlara gülüp geçtim. Şimdi ellerinde sadece Çin kozu kaldı, bu kez orayla ilgili iddialar ortaya atılıyor. Transfer dönemi bittiği için benimle ilgili yalan haberler de azalacaktır. Bu nedenle mutluyum. Bana verilen idman programını uygulamaya devam edeceğim. Benim kararım belli. Sezon sonunda söz verdiğim gibi Fenerbahçe’ye imza atacağım” ifadelerini kullandı.



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