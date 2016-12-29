Sevilla Quaresma'nın peşinde !

İspanyollar, sezon sonu sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki yıldıza, önümüzdeki sezon için yıllık 3 milyon Euro önerdi. Kartal, yıllık 3.3 milyon Euro isteyen oyuncuyu iknaya çalışacak.
Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Ricardo Quaresma'nın talipleri gün geçtikte artıyor. 33 yaşındaki Portekizli yıldızı isteyen takımlar arasına İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın da katıldığı öğrenildi. İspanyol ekibinin, oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini değerlendirmek istediği ve bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yaptığı kaydedildi.
Sevilla'nın, Quaresma'ya önerdiği yıllık ücretin ise 3 milyon Euro olduğu belirtildi. Porto'dan kiralanan ve yıllık 3.3 milyon Euro alan Aboubakar'ı örnek gösteren Quaresma yönetimden yıllık ücretine zam yapılarak bu seviyeye getirilmesini istemişti. Portekizli oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 1.6 milyon Euro'ya oynuyor. Siyah-beyazlı yönetimin ise devre arasında 33 yaşındaki oyuncuyla masaya oturarak 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atması için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Ancak, istediği fiyata çıkılıp çıkılmayacağı merak konusu.
Çinliler tekrar nabız yoklayacak
Beşiktaş'tan daha önce Demba Ba'yı kadrosuna katan Çin ekibi Shanghai Shenhua'nın Quaresma'ya olan ilgisi de sürüyor. Çin'de yeni sezon Mart'ta başlayacağı için, oyuncuyu sezon başına yetiştirmek isteyen Shenhua yetkilileri, oyuncunun sözleşmesinin bitmesini beklemeden bonservis bedeli vererek transfere razı.
Shenhua'nın bonservis için Beşiktaş'a önerdiği rakamsa 20 milyon Euro. Çin ekibinin, Quaresma'ya teklifi ise yıllık 10 milyon Euro. Önümüzdeki günlerde yeniden siyah-beyazlıların kapısını çalacak Shenhua, bir yandan da siyah-beyazlı yönetimin oyuncuyla yapacağı görüşmeyi bekliyor. Beşiktaş ise, Q7'yi devre arasında yeni sözleşmeye ikna edemezse sezon sonu Sevilla'ya bonservissiz vermektense devre arasında Çin'e gönderip 20 milyon Euro'yu kasasına koymayı planlıyor.
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SEVİLLA QUARESMA'NIN PEŞİNDE !
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma için Sevilla da devreye girdi.
İspanyollar, sezon sonu sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki yıldıza, önümüzdeki sezon için yıllık 3 milyon Euro önerdi. Kartal, yıllık 3.3 milyon Euro isteyen oyuncuyu iknaya çalışacak.
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