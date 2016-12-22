ANA SAYFA
Şerife nine Fenerbahçe ile yaşıt

ŞERİFE NİNE FENERBAHÇE İLE YAŞIT

Şerife Uysal'a, Zonguldak Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı tarafından takımın atkısı hediye edildi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fenerbahçe'nin kuruluş yılı olan 1907'de dünyaya gelen 109 yaşındaki Şerife Uysal'a, Zonguldak Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı tarafından takımın atkısı hediye edildi.

Sinop Gerze doğumlu olan Şerife Uysal, Zonguldaklı Mehmet Uysal ile evliliğinden 1 çocuk sahibi oldu. Eşi Mehmet Uysal, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli olduktan sonra 1975 yılında 74 yaşında akciğer kanserinden ölen Şerife Uysal, 53 yaşındaki kızı Fatma ve aynı yaştaki damadı Hasan Karahan ile birlikte yaşıyor. İlerlemiş yaşına rağmen dinç görünümüyle dikkat çeken Şerife Uysal'ı, Fenerbahçe Kulübü'nün kurulduğu 1907'de dünyaya gelmesi nedeniyle Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Turgut Papila ziyaret etti. Papila, aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olan Şerife Uysal'a, Fenerbahçe atkısı hediye ederek, Ülker Arena'da bir maça götürme sözü verdi.
 
İşetme, kalp ve tansiyon sorunu dışında sağlık sorunu bulunmayan Şerife Uysal, uzun yaşamın sırrının doğal beslenme olduğunu söyledi. Şerife Uysal, "Kendi bahçemizde yetiştirip o ürünleri yiyorduk. Şuanda kalp ve tansiyon dışında bir sıkıntım yok. Çok şükür iyiyim. Merdiven çıkamıyorum, düz yolda yürüyorum. Eşim Fenerbahçeliydi, damadım da Fenerbahçeliydi. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
 
Turgut Papila da "Allah uzun ömür versin. Fenerbahçemiz ile aynı yaşta Şerife nine. Kendisini eğer isterse Fenerbahçe'nin bir maçını izlemeye stada götüreceğim" dedi.

37
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler :
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Vodafone Arena'da geniş güvenlik önlemleriFenerbahçe Pereira'yı takibe aldıQuaresma hakkında flaş açıklama
Barcelona logolu uyuşturuculara operasyonCacares’e Galatasaray kancasıDilmen’in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli olduGalatasaray için sürpriz transfer iddiasıMehmet Demirkol'dan Babel için sert yorum
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS