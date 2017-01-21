Sergen Yalçın'lı Kayseri, ilk puanını aldı

SERGEN YALÇIN'LI KAYSERİ, İLK PUANINI ALDI Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Akhisar Belediyespor kendi sahasında Kayserispor'la golsüz berabere kaldı. Süper Lig 21.01.2017 16:01

Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında Akhisar Belediyespor kendi evinde Kayserispor'la yenişemedi: 0-0. İki takım da büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. Bu sonuçla Ege temsilcisi puanını 21'e, Kayserispor ise 13'e yükseltti. İlk yarı 10. dakikada Akhisar Belediyesporlu Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ahamada gole izin vermedi.



18. dakikada Deniz Türüç, ceza sahası içine sol kanattan gelen topu kafayla Umut Bulut'a aktardı. Umut Bulut'un vuruşunda top üstten auta gitti.



27. dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç'ün, ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.



32. dakikada Ömer Bayram'ın ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ahamada topu kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



İkinci yarı



55. dakikada Kayserispor atağında Güray Vural'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında Umut Bulut'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



62. dakikada Lawal'ın uzun pasında topa sahip olan Güray Vural'ın ceza alanı çaprazından sert şutunda kaleci Bora Körk topu önledi.



80. dakikada Rotman'ın sağ çaprazdan kaleye şutunda kaleci Bora Körk meşin yuvarlağa sahip oldu.



81. dakikada Güray Vural'ın sağ çaprazdan kaleye ortasında topla buluşan Lawal, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bora Körk, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.



Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.



Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek



Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Custodio (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Sissoko, Onur Ayık (Dk. 66 Olcan Adın), Özer Hurmacı, Muğdat Çelik (Dk. 54 Adu), Vaz Te



Kayserispor: Ahamada, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Anıl Karaer, Rotman, Lawal, Deniz Türüç (Dk. 74 Erkan Kaş), Kubilay Sönmez, Güray Vural (Dk. 88 Hakan Aslantaş), Umut Bulut



Sarı kartlar: Dk. 30 Rotman, Dk. 32 Mabiala, Dk.90+2 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 59 Custodio (Akhisar Belediyespor) 60