Sergen Yalçın'a resmi teklif

Süper Lig'in son sırasında yer alan Kayserispor, ikinci yarıda bulunduğu konumdan yukarı çıkmak için elindeki tüm ihtimalleri zorluyor...



Sarı kırmızılılar ligin ikinci yarısında kümede kalmak için ilk hamlesini teknik heyette yapmak istiyor. Takımın başına Sergen Yalçın'ı getirerek kulüpte yeni bir hava oluşturmak isteyen Kayserispor yönetimi, genç teknik adama teklifini sundu.



Şu an hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın teklife henüz yanıt vermediği öğrenilirken yapılacak son görüşmelerin arından durumun netlik kazanacağı belirtildi.

*Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısını 12 puanla 16. sırada tamamladı