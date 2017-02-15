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Sergen Yalçın'a büyük övgü !

SERGEN YALÇIN'A BÜYÜK ÖVGÜ !

Güray Vural yakaladıkları çıkışta Sergen Yalçın'ın etkisini anlattı.

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Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da mağlup eden Kayserispor'un yıldızı Güray Vural, yakaladıkları çıkışla ilgili yaptığı değerlendirmede, Sergen Yalçın'ın takıma etkisini gözler önüne serdi.

Kayserispor'un yıldız isimlerinden Güray Vural, Fanatik'e yaptığı açıklamada yakaladıkları çıkışta yeni hocaları Sergen Yalçın'ın büyük etkisi olduğunu söyledi. İşte Güray Vural'ın değerlendirmeleri.

‘Açık bekledik!’

“Galatasaray gibi güçlü bir rakiple ve özellikle deplasmanda çok zorlanacağımızı biliyorduk ama hücum bölgesini kapattığımızda defansının çok pozisyon verebileceğini tahmin ediyorduk. Analizde yenebileceğimizi biliyorduk, buna inandık. Çünkü iyi bir takım olduk, bunun sonucunda da galip geldik.”

‘Özgüven hocamızdan’

“Sergen hoca her zaman her maçta galip gelebileceğimizi bize defalarca söylüyor. İyi bir takım olduğumuz ve istediğimizde her takımı yenebileceğimizi dile getiriyor. O da bize özgüven veriyor. Galatasaray’a da böyle hazırlandık.”

‘Devre arasında dediği gibi’

“Galatasaray gibi bir takımla özellikle iç sahada oynuyorsanız devreye 2-0 önde de girseniz maç dönebilir. Hocamız da bize aynı oyunla, aynı konsantre ile devam etmemizi ve daha çok pozisyon bulacağımızı söyledi ve oldu da, biz değerlendiremedik.”

‘Her takıma atarız’

“Yan toplarda iyi ayaklara sahibiz ve hava hakimiyeti yüksek oyuncularımız da var. Ekstra bir çalışmamız olmadı Galatasaray için. Yan toplardan her zaman her takıma gol atabiliriz.”

‘Tecrübeyle ayağa kalktık’

“Özellikle Sergen hocanın gelişiyle ve benimle beraber gelen arkadaşlarla beraber güzel birlikteliğimiz oldu. Hiç birbirimizle oynamamamıza rağmen çabuk uyum sağlamamız bence gelen herkesin tecrübeli olmasından. Galibiyetler uyum sorununu atlatmamızı sağladı.”

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