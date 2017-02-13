ANA SAYFA
Sergen Yalçın: Tek hedefimiz ligde kalmak

SERGEN YALÇIN: TEK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK

Kayserispor, Galatasaray galibiyetinin ardından Bursaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ligde Fenerbahçe’nin ardından deplasmanda Galatasaray’ı da mağlup eden Kayserispor müsabakadan sonra kente gelerek ara vermeden Bursaspor maçı için antrenmanlarına başladı.

Antrenman öncesi soruları yanıtlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Son haftalarda ciddi bir şekilde yükselişimiz var. Hem oyunsal hem güç anlamında yukarıya doğru tırmanıyoruz. Bu iki maçlık bir periyottu. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. Bu galibiyetlerin önemli olabilmesi için önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılmamız lazım. Şu an için puan olarak beklediğimizin üzerinde gidiyoruz. Bu da hedef koyma açısından çok önemli. Yeni oyuncular da katıldı. Artık birlikte oynamaya başlıyoruz ve takım olmaya başlıyoruz. Herkes takımın içinde yer almaya başladı, bir birlik ve beraberlik oluşmaya başladı. Eğer bunu başarabilirsek daha iyi sonuçlar ve çok daha güzel galibiyetler alabiliriz diye düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Tek hedefimiz Kayserispor’un ligde kalması, başka bir şey düşünmüyoruz. Şu an tek hedefimiz bu” dedi.

Yalçın, cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Bursaspor maçıyla ilgili olarak da “Bursaspor maçında taraftarımızı bekliyoruz. Sezonun geri kalanında iç sahada oynayacağımız 8 maçta da onlara çok ihtiyacımız var. Onların itici gücüne ihtiyacımız var. Sporcularımızın onların desteğine ihtiyacı var. Onlarla iyi bir uyum gösterirsek sporcularımız daha iyi, daha moralli ve konsantre olacaktır. Bursaspor çok güçlü ve üst sıralarda yer alan bir takım. Çok zor bir takım bizi bekliyor. Maç arası da yakın geldi biraz ama biz bu 4-5 günde sporcularımızı iyi değerlendirerek maça en sağlıklı ve hazır halde çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

DHA
42
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Podolski'ye pastırmalı göndermeRiekerink için karar günü !EURO 2024 adaylığımız için büyük gün !
Nusret ve Ronaldo aynı sahnede !Güvenç Kurtar'dan Şenol Güneş için flaş sözlerKarabükspor'dan Igor Tudor açıklaması
Kimsesizlerin kimsesi Lionel Messi''Maçı koparmamız gerekirken zamanı bitirmeye çalıştık''Sergen Yalçın fırtınası !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS