Sergen Yalçın: Sırada Galatasaray var

160 milyon Euro'ya ulaşan değeriyle Türkiye'nin en pahalı kadrosuna sahip olan Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Kayserispor'a 4-1 mağlup olması gündeme bomba gibi düştü. Sarı kırmızılıların genç teknik direktörü Sergen Yalçın, bu tarihi zaferi nasıl kazandıklarını anlattı.

İşte Yalçın'ın açıklamaları:



"FENERBAHÇE MAÇI 11'İ İLE SADECE ANTRENMAN YAPTIK"



Fenerbahçe karşısında oynayan futbolcularla sadece antrenman yapabildik, hazırlık maçı oynamaya fırsatımız olmadı. Galibiyetin sırrı moral motivasyon ve çok çalışmak. Biz dersimize çok çalıştık. Fenerbahçe'nin oyun şablonunu çok iyi analiz ettik. Fenerbahçe'de Lens gibi oyun içinde her an sürpriz yapabilecek bir oyuncu var. Biz Lens'e adım attırmadık. Farkındaysanız şut atamadı. Zaten bizim işte başarının yolu analizden geçer. Bir teknik adam rakibini ne kadar iyi analiz ederse o kadar başarılı olur.



"FENERBAHÇE KOLAY KOPMAZ, SIRADA G.SARAY VAR"



Lig uzun bir maraton. Kimse şimdiden şampiyonluk hesapları yapmasın. Bize mağlup olan Fenerbahçe birkaç maç sonra şampiyonluk potasına girebilir. Fenerbahçe kolay kopmaz. Defansında çok tecrübeli isimler var. Fenerbahçe özellikle fizik olarak çok güçlü bir takım. Fenerbahçe'yi yendik ama Galatasaray maçı bizim için çok daha önemli.



"VARELA'YI ÇİNDEN ALMADIK!"



Herkes Fenerbahçe maçında çok iyi oynayan Varela'yı konuşuyor, onu nereden bulduğumuzu soruyor. Portekiz Ligi benim iyi takip ettiğim liglerden biri.Bu oyuncu yıllardır Porto'da. Dünyada tanımayan yok. Biz Varela'yı Çin'den ya da bilinmeyen bir yerden almadık ki!