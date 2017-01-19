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Sergen Yalçın Lawal'ı transfer etti

SERGEN YALÇIN LAWAL'I TRANSFER ETTİ

Sergen Yalçın'ın takımın başıan geçmesinden sonra transfer çalışmalarına hız veren Kayserispor'da bir transfer daha sonuçlandı.

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Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren ve ikinci yarı öncesinde takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Kayserispor bir transferi daha bitirdi.

Sarı kırmızılılar, Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın takımdan ayrılmasına onay verdiği Raheem Lawal'ı kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giyecek olan Nijeryalı futbolcunun 12 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Rahem Lawal, Osmanlıspor formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıktı. Nijeryalı orta saha gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.

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