ANA SAYFA
Sergen Yalçın Kayserispor'da !

SERGEN YALÇIN KAYSERİSPOR'DA !

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA
Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi. Sarı kırmızılı kulüp Cuma günü Antalya kampında Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak. Yalçın'ın yardımcıları Antalya’ya geçerek, kamp çalışmalarını başlattı. Kayserispor Başkan adayı Erol Bedir, genel kurulda resmen göreve başlayıncaya kadar öncelikle iç ve dış transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.
 
Oyuncuların tümüne ödemelerini yapan başkan adayı Bedir, daha sonra İstanbul’da bulunan Sergen Yalçın ile bir görüşme yaparak anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın’ın yardımcıları bu görüşmenin ardından Antalya Belek’deki Kayserispor kampına katılarak antrenmanları başlattı.
 
Başkan adayı Dr. Erol Bedir "Sergen Yalçın ve ekibi bizi kırmadı. Cuma günü yeni teknik direktörümüzle Antalya’da mukavele yapacağız ve dış transfere yoğunlaşacağız. Şu anda, kulüplerinden boşa çıkan oyuncularla görüşüyoruz. Ayrıca Üç büyük kulübün başkanlarıyla temasa geçerek, oyuncu kiralama konusunda temasa geçtik.
 
Sergen Yalçın’da transfer listesindeki oyuncularla da kendisi bire bir konuşuyor.İkinci yarıda bambaşka bir Kayserispor süper ligde mücadele edecek" dedi.
 
Öte yandan, Kayserispor genel menajerliğine getirilen Ali Reşat Çağan'da sarı kırmızılı oyuncularla birlikte Antalya belek'e giderek kamp çalışmalarına nezaret etmeye başladı.
DHA
247
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
105 yaşında dünya rekoru kırdıNarsingh: Galatasaray benimle ilgileniyorShota'nın görevine son verildi
Ben Arfa PSG'de kalmak istediğini açıkladıSneijder'e Çin'den 2 teklif var !Rodrigues G.Saray için idmana çıkmıyor
43 milyonluk tesis Antalyaspor'a devredildiAubameyang'a 150 milyon EuroAyrılık sonrası Hamit Altıntop'tan ilk açıklama
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS