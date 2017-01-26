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Sergen Yalçın Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti !

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA GÖZ DİKTİ !

Kayserispor'un başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın rotasını Beşiktaş'a çevirdi.

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Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Veli Kavlak'ı kiralamak istiyor.

VELİ KAVLAK'LA GÖRÜŞTÜ

FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maç öncesi Veli Kavlak ile baş başa transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

KİRALIK OLARAK İSTEDİ

Sergen Yalçın, yaptığı sohbette Veli Kavlak'ı kiralık anlaşmasına ikna etmek için uğraş verdi. Sakatlığını atlatan oyuncuya 'Gel 5 ay Kayserispor'da oyna. Beşiktaş'a hazır olarak dön." diyen Sergen Yalçın'ın transfer için nabız yoklamaya devam edeceği ifade edildi. 

VELİ KAVLAK AYRILIĞA 'HAYIR' DEMİŞTİ

Omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 1,5 sezondur futbol oynayamayan Veli Kavlak, sakatlığını atlattı.

Sakatlığını atlatmasına rağmen, Beşiktaş'ın istersen takımdan ayrılabilirsin dediği Veli Kavlak, kulübe "hayır" dedi. Oyuncu, Beşiktaş'ta oynamaya devam edeceğini kulübe iletti.

Sakatlığı uzun süren ve ligin ilk yarısında Almanya'da tedavi gören Veli Kavlak, ligin ilk yarısında Beşiktaş'la olan sözleşmesini dondurmuş ve ilk yarıda alacağı paradan feragat etmişti.

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