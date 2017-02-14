Sergen Yalçın başarısının sırrını açıkladı !

4 hafta önce, 12 puanla devraldığı takımı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 19 puana çıkaran ve düşme hattının üzerine taşıyan Yalçın, başarısının sırlarını, hedeflerini, hayattan beklentilerini Hürriyet’e anlattı. İşte o röportajdan satırbaşları...

Sergen Yalçın takımlarında uzun vadede düşüş oluyor, bunun nedeni nedir?

Öyle düşünmüyorum. Ben hocayım. Maçları oyuncularım kazanıyor. Galatasaray’a karşı 118 kilometre koşmuşuz, bu ‘Avrupa temposu’dur.

ANADOLU TAKIMI İÇİN ÖNEMLİ

Bir karşılaşmada 118 kilometre koşmak, takım için çok önemlidir. Özellikle bir Anadolu takımı için ciddi bir rakam.

Ara transferde aldığınız futbolcular çok beğeniliyor. Bu isimleri siz mi buldunuz?

Zaten bunların hepsi tanıdığımız oyuncular. Bu oyuncular Türkiye Ligi’nde oynamış futbolcular. Bir tane aldığımız oyuncu var, o da Varela.

Varela’yı da Porto’dan aldık. 10 senedir Porto’da oynayan bir futbolcu. Biz özellikle karakterli ve iyi oyuncular almaya dikkat ettik. Takıma fayda sağlayabilicek ve eksikleri kapatabilecek alternatif bir kadro oluşturmaya çalıştık.

Bu hedefimizi gerçekleştirdik diye düşünüyoruz. İyi bir oyuncu grubu transfer ettik. Çok çabuk uyum sağladılar.

YÖNETİM BÜYÜK İŞ BAŞARDI

Gittiğiniz her takım kısa sürede ivme kazanıyor. Size göre bunun nedeni nedir?

Devre arası bu ligi bilen, bu ligde oynamış bize fayda sağlayacak önemli oyuncuları transfer ettik. Yönetime teşekkür etmek lazım önce. Bu yönetimin büyük bir başarısı. Bu kadar kısa sürede transfer yasağının kaldırılması ve onca oyuncuyu transfer etmek, bunlar çok zor işler. Kayserispor yönetimi bunun altından kalkmasını becerdi. Biz de üzerimize düşeni gerçekleştirdik.

Sergen Yalçın’a göre G.Saray ve Fenerbahçe’nin yanlışları neler?

O takımlar benim rakibim değil ki, ben küme düşmemeye oynuyorum. Benim rakibim küme düşme hattındaki takımlar. Takımın Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında aldığı puanlar ligin devamı için bize kredi sağladı. Takım olma yönünde büyük adımlar attık.

14 HAFTA VAR KONUŞMAK İÇİN ERKEN...

Şampiyonluk yarışındaki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyorlar. Daha 14 hafta var ve konuşmak için çok erken bana göre. 4 takımın da şansı olduğunu düşünüyorum. Herkes herkese kaybedebiliyor ve ortada daha 42 puan var, az değil.

F.BAHÇE VE G.SARAY’I KANATLARDA BİTİRDİK

“Rakiplerimizin etkili bölgelerini durdurmak üzerine plan yaptık. İkisinin de kanatlarındaki kaliteli isimleri durdurduk. Sonra zayıf bölgelerinden sonuca gittik.”

Arka arkaya önce Fenerbahçe, sonra Galatasaray’ı dize getirdiniz. Bunu nasıl başardınız?

Oyun planımız Fenerbahçe için de, Galatasaray için de aynıydı. Rakiplerimizin önce etkili bölgelerini durdurmak üzerine plan yaptık. İki takımı da çalıştık, iyice analiz ettik

Özellikle kenar oyuncularını durdurma üzerine çok çalıştık. Fenerbahçe de Galatasaray da kenar oyuncuları ile oynayıp, içeri kat ediyor.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Orta sahada onları sıkıştırma üzerine de planlarımızı yaptık. Zayıf bölgelerinden sonuca gitmeyi deneyip, başardık.

Fenerbahçe’nin hücum gücünü Lens sağlıyor. Galatasaray’ın da çok etkili kanat oyuncuları var; Yasin, Bruma ve Rodrigues. Biz şunu konuştuk; “Onları durduralım, nasıl olsa biz pozisyon bulup sonuca gideriz.”

En önemlisi de şu... F.Bahçe ve Galatasaray karşısında şansa galibiyet almadık. İki maçta da rakipten daha iyi oynadık. İki galibiyeti de hak ettik.

PRO LİSANSA VAKİT YOK, HEDEFİM KAYSERİ’Yİ KÜMEDE TUTMAK

PRO lisans alma gibi bir düşünceniz var mı?

Pro lisans almayı tabii ki de düşünüyorum. Ancak şu an bunu alacak vaktim yok. Çok ciddi bir işin içindeyiz bugünlerde. Zamanı gelince tabii ki alacağım.

Benim işim, Kayserispor’da başarılı olmak ve bu takımı kümede tutabilmek. Maçlardan sonra televizyona çıkmak için hocalık yapmıyorum. “Konuşamazsın” derlerse biz de konuşmayız.

Sergen Yalçın’ın kişisel hedefleri neler? Büyük takımların tamamında futbol oynadınız, onlardan en azından 1 veya 2’sini çalıştırma gibi bir düşünceniz var mı?

Kayserispor’u çalıştırıyorum ve tek hedefim Süper Lig’de kalabilmek. Bu yüzden herhangi bir gelecek planı yapmıyorum.

5-6 OYUNCUM 12 KİLOMETRE ÜSTÜNDE KOŞTU, BU ÇOK ÖNEMLİ

Futbolcularım kaliteli ve özverili. Galatasaray karşısında benim 5-6 futbolcum 12 kilometrenin üzerinde koşmuş, bu çok önemli bir istatistik. Çocuklar sahada limitlerini zorlayarak mücadele veriyorlar. Yani biz, kazandığımız maçları tesadüf eseri kazanmadık. Her zaman mücadele ederek, koşarak, baskı yaparak galip gelmeyi başardık.

Hürriyet