Serena'ya sürpriz rakip

Serena Williams yarı finalde Pliskova'yı 2-1 yenen Hırvat Lucic-Baroni ile karşılaşacak.

Sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams, İngiliz Johanna Konta'yı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.



Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final müsabakasında ABD'li Serena Williams ile 9 numaralı İngiliz raket Johanna Konta karşılaştı.



Rod Laver Arena'da yapılan günün ikinci maçında ilk seti 6-2, ikinci seti de 6-3 kazanan Serena Williams 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.



Serena, Lucic Baroni ile karşılaşacak



Bu arada tek kadınlarda Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenen Hırvat Mirjana Lucic-Baroni yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final maçında 5 numaralı seribaşı Pliskova ile 79 numaralı raket Lucic-Baroni karşılaştı.



Rod Laver Arena'da oynanan müsabakanın ilk setini 6-4 alan Lucic-Baroni, ikinci seti 3-6 kaybetti ancak üçüncü seti 6-4 önde bitirerek 2-1'lik skorla yarı finale çıktı.



Lucic-Baroni, yarı finalde Serena Williams ile Johanna Konta maçının galibiyle karşılaşacak.