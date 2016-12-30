Serena Williams'a Harputlu damat !

Eski dünya 1 numarası Serena Williams'tan sürpriz bir açıklama geldi. Toplamda 22 grand slam şampiyonluğu bulunan yıldız raket, Ermeni girişimci ve aktivist Alexis Ohanian ile nişanlandığını açıkladı.

Reddit isimli sosyal haber sitesinin kurucusu olan Ohanian'ın sözcüsü yaptığı açıklama ilişkiyi doğruladı ve Roma'ya tatile gittiklerini orada ilişkinin alevlendiğini ve teklifin geldiğini açıkladı.



Büyükbabası John Ohanian, Harput Ermenilerinden olan ve Elazığ'dan Amerika'ya göçtüğü ortaya çıkan Alexis Ohanian'dan önce Serena, Paris'te tenis akademisi sahibi Patrick Muratoglu, Bulgar tenisçi Dimitrov gibi isimlerle birlikte olmuştu.



Yıldız tenisçi Reddit sayfasında yazdığı dizelerde, "Diz çöktü, dört kelime söyledi, ve ben de evet dedim" satırlarına yer verdi. 35 yaşındaki Williams geride bıraktığımız sezonda Wimbledon'da şampiyon olmuştu.