ANA SAYFA
Serena Williams'a Harputlu damat !

SERENA WİLLİAMS'A HARPUTLU DAMAT !

ABDli tenisçi Serena Williams, Elazığ asıllı Ermeni girişimci Alexis Ohanian ile nişanlandığını açıkladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Eski dünya 1 numarası Serena Williams'tan sürpriz bir açıklama geldi. Toplamda 22 grand slam şampiyonluğu bulunan yıldız raket, Ermeni girişimci ve aktivist Alexis Ohanian ile nişanlandığını açıkladı.

Reddit isimli sosyal haber sitesinin kurucusu olan Ohanian'ın sözcüsü yaptığı açıklama ilişkiyi doğruladı ve Roma'ya tatile gittiklerini orada ilişkinin alevlendiğini ve teklifin geldiğini açıkladı.
 
Büyükbabası John Ohanian, Harput Ermenilerinden olan ve Elazığ'dan Amerika'ya göçtüğü ortaya çıkan Alexis Ohanian'dan önce Serena, Paris'te tenis akademisi sahibi Patrick Muratoglu, Bulgar tenisçi Dimitrov gibi isimlerle birlikte olmuştu.    
 
Yıldız tenisçi Reddit sayfasında yazdığı dizelerde, "Diz çöktü, dört kelime söyledi, ve ben de evet dedim" satırlarına yer verdi. 35 yaşındaki Williams geride bıraktığımız sezonda Wimbledon'da şampiyon olmuştu. 

Milliyet
77
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray'ın ilk transferi Ahmet ÇalıkPodolski Galatasaray'a veda ediyor !Beşiktaş'ta rota Martinez
Mehmet Ekici'de son dakika gelişmesiMiroslav Stoch'a Gaziantepspor talip olduEmre Belözoğlu'ndan olay yorum
Harun Alpsoy hamlesi !Efes'in nefesi yetmediFenerbahçe gol yağdırdı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS