Serdar Taşçı'dan Trabzonspor açıklaması

Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen Türk asıllı Alman defans futbolcusu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Serdar Taşçı, Trabzonspor'a transfer söylentileri hakkında konuştu! Rusya Ligi'nde Spartak Moskova takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu, Rusya basınına verdiği röportajda transferi hakkında da konuştu.

29 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer sezonunda Trabzonspor ve Southampton'dan teklif aldığını doğrularken, ''Evet, basında da çıkmıştı bu haberler. Bu iki kulüp benimle ilgileniyordu, doğru. Trabzonspor ve Southampton dışında İngiltere ve İspanya'dan da teklifler vardı. Ama bu teklifleri önemsemedim, değerlendirmeye bile almadım. Çünkü ben sadece Spartak Moskova için oynarım.'' dedi.

Serdar Taşçı, geçen sezon kiralık olarak Bayern Münih takımına gitmişti. Gelen tekliflerin hepsini reddeden Taşçı, bu sezon Spartak Moskova formasıyla 9 maça çıktı.