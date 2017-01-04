Serdar Taşçı transferi askıya alındı

Serdar Taşçı transferini askıya alan bordo-mavili yönetim, Osmanlı’dan Ndiaye, Akhisar Belediye’den Rodallega ve Spartak’tan Ivelin Popov için kulüplerinden cevap bekliyor.
Süper Lig’de ilk devreyi hedeflediği yerde bitiremeyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Sağbek Pereira ve solbek Emmanuel Mas’ı bitiren yönetim, Osmanlıspor’dan Badou Ndiaye, Spartak Moskova’dan Ivelin Popov ve Akhisar Belediyespor’dan Rodallega’nın transferi için oyuncuların kulüpleri ile sıkı bir pazarlığa girişti.
Ndiaye için Osmanlıspor’a resmi teklifte bulunan ve beklemeye geçen bordo-mavililerin, talip olduğu bir diğer isim Popov’un ise Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Forvet hattı için de girişimlerine devam eden Trabzonspor’un Akhisar Belediyespor’da forma giyen Rodallega’dan yanıt beklediği ifade edildi. Transferlerde çok dikkatli davranan yönetimin, finansal fair-play kriterlerine de bağlı hareket edeceği bildirildi.
Taşçı askıya alındı
Bu arada Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Serdar Taşçı ile yıllık alacağı ücret konusunda mutabakat sağlanamadığı öğrenildi.
Bordo-mavili yönetimin Serdar Taşçı için İstanbul’da bir görüşme yaptığı, bu görüşmede oyuncunun istediği ile Trabzonspor’un teklif ettiği rakamlar arasında farklılık olduğu bildirildi. Bu nedenle görüşmeler askıya alınırken, rakamların birbirine yaklaşması durumunda görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade edildi.
12: Bu sezon ilk yarıyı 12 golle noktalayan ve elindeki forvetlerden beklediği verimi alamayan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor’un tecrübeli golcüsü Rodallega’yı kadrosuna katarak bu krize son vermek istiyor.
Milliyet
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SERDAR TAŞÇI TRANSFERİ ASKIYA ALINDI
Pereira ve Emmanuel Mas’ı kadrosuna katan Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Serdar Taşçı transferini askıya alan bordo-mavili yönetim, Osmanlı’dan Ndiaye, Akhisar Belediye’den Rodallega ve Spartak’tan Ivelin Popov için kulüplerinden cevap bekliyor.
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