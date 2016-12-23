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Serdar Aziz 6-8 hafta sonra çalışmalara başlayacak

SERDAR AZİZ 6-8 HAFTA SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Galatasaray doktoru Yener İnce, "Serdar Aziz için ameliyat düşünülmüyor. Serdar için dizlik yaptırıldı ve 6-8 hafta sonra çalışmalara başlayacak" dedi.

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Sakat futbolcuların durumu hakkında sarı-kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, bilgi verdi.

Sneijder ve De Jong
Galatasaray, ligin 16. hafta maçında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün devam etti. İdmana katılmayan Wesley Sneijder ve De Jong'un sakat olmadığını belirten Yener İnce, idmanda düz koşu yapan Chedjou ve Eren Derdiyok'un Sneijder ve De Jong ile aynı programa tabi tutulduklarını ve bu futbolcuların herhangi bir sakatlıklarının olmadığını dile getirdi.
 
Podolski 4 Ocak'ta başlıyor
Sarı-kırmızılı futbolcu Lukas Podolski'nin Alanya maçında oynamayacağını söyleyen İnce, Alman futbolcunun 4 Ocak'ta takımla birlikte çalışmalara başlayacağını aktardı. Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci'nin kuvvet çalıştığı ve durumlarının da gayet iyi olduğu bildirildi. Öte yandan Sightorrson'un ise takımla çalışmalara başladığı ve kondisyon idmanları yapacağı aktarıldı.

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